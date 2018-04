Eventuel retrait américain de Syrie: décision prise, annonce "bientôt"

Washington - L'administration américaine a pris une décision sur l'avenir de la présence militaire des Etats-Unis en Syrie et l'annoncera "bientôt", a déclaré mercredi le chef du renseignement américain Dan Coats.Donald Trump a exprimé à plusieurs reprises ces derniers jours son souhait de retrait rapide des quelque 2.000 soldats américains déployés dans ce pays pour lutter contre les jihadistes du groupe Etat islamique (EI)."Il y aura une déclaration bientôt au sujet de la décision qui a été prise", a expliqué Dan Coats au lendemain d'une réunion à la Maison Blanche sur ce dossier. "Tout le monde" était présent, "nous avons eu une discussion importante", a-t-il ajouté.Il n'a toutefois précisé ni la teneur de la décision, ni le moment précis de son annonce prochaine."Nous avons largement réussi face à l'EI", "mais parfois, il est temps de rentrer à la maison. Et nous pensons à ça très sérieusement", avait déclaré mardi Donald Trump. "Je veux ramener nos troupes à la maison", avait-il insisté, promettant de prendre un décision "très rapidement" en coordination notamment avec les alliés des Etats-Unis.Au même moment, toutefois, les responsables du dossier au sein de l'administration américaine plaidaient pour une présence plus durable en Syrie tant que sa "stabilisation" n'est pas achevée.(©AFP / 04 avril 2018 13h42)