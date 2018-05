Evolution réjouissante de l'industrie dans le canton de Neuchâtel

Neuchâtel (awp/ats) - L'industrie neuchâteloise va mieux. Les sentiments exprimés sur la marche des affaires s'améliorent depuis quelques mois. Cette évolution positive est liée à l'affaiblissement du franc et à la bonne marche de l'économie mondiale.Cette conclusion émane de l'enquête menée en mars auprès des entreprises industrielles et publiée mercredi par le Service de la statistique du canton de Neuchâtel. L'évolution des carnets de commandes est jugée positive pour la majorité des entreprises interrogées."Les horlogers sont optimistes pour les trois à six mois à venir", constate l'économiste Claude Jeanrenaud dans son analyse de la conjoncture. Tous s'attendent à une augmentation des entrées de commandes et de la production ou à une stabilisation au niveau actuel.Autre signe de la robustesse de cette reprise, une entreprise sur quatre mentionne depuis quelques mois le manque de main-d'oeuvre comme obstacle au développement de ses affaires. Au cours des trois dernières années, aucune entreprise horlogère n'avait indiqué manquer de personnel.L'industrie des machines tire également son épingle du jeu, selon Claude Jeanrenaud. Les carnets de commandes sont bien ou suffisamment garnis et la majorité des entreprises sondées voit d'une manière positive l'évolution de la marche des affaires. La moitié des entreprises ont l'intention d'engager du personnel.Le retour du franc au niveau d'avant l'abandon du taux plancher devrait contribuer à freiner l'érosion du chiffre d'affaires du commerce de détail. Ce secteur est confronté à des vents contraires en raison de la concurrence du commerce en ligne et du tourisme d'achat.ats/rp(AWP / 09.05.2018 11h10)