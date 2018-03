Evolva: la mise en production d'Eversweet par Cargill occulte les pertes de 2017

Zurich (awp) - Evolva a creusé ses pertes l'an dernier à 39,0 mio CHF, contre 35,8 mio en 2016. Les revenus de la biotech bâloise ont fondu de près d'un tiers à 6,8 mio. Le compte-rendu d'activités publié mardi préfère renvoyer à un communiqué commun avec le mastodonte américain Cargill, annonçant le lancement par ce dernier de la production de l'édulcorant Eversweet développé par Evolva.Les deux partenaires annoncent dans la foulée avoir conclu un nouvel accord autour de cette substance, en remplacement de celui adopté en avril dernier.Les ventes de produits ont bondi de quatre cinquième à 2,0 mio CHF. Evolva attribue le tassement de son chiffre d'affaires à la réduction de ses activités de recherche et développement sous contrat. Le groupe rhénan disposait fin décembre de 97,2 mio en liquidités et équivalents, contre 47,5 mio un an plus tôt.La direction entend encore réduire la voilure en matière de recherche et développement. Les revenus des produits à l'inverse doivent être multipliés par au minimum deux en comparaison annuelle. Les premières commissions, bien que modestes, sur les ventes de l'Eversweet sont attendues avant la fin de l'année.Les efforts de réduction des coûts doivent déployer pleinement leurs effets dès le deuxième trimestre, permettant à Evolva d'atténuer ses pertes.jh/al(AWP / 20.03.2018 08h10)