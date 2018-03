Evolva: la mise en production d'Eversweet par Cargill occulte les pertes de 2017

(ajoute déclarations de la direction et cours de Bourse)Zurich (awp) - Evolva a creusé ses pertes l'an dernier à 39,0 mio CHF, contre 35,8 mio en 2016. Les revenus de la biotech bâloise ont fondu de près d'un tiers à 6,8 mio. Le compte-rendu d'activités publié mardi préfère renvoyer à un communiqué commun avec le mastodonte américain Cargill, annonçant le lancement par ce dernier de la production de l'édulcorant Eversweet à base de Stevia développé par Evolva.Les deux partenaires annoncent dans la foulée avoir conclu un nouvel accord autour de cette substance, en remplacement de celui adopté en avril dernier et prévoyant des commissions autour de 5% des revenus, a précisé le directeur général (CEO) Oliver Walker en conférence de bilan.Le patron a toutefois prévenu que si la demande potentielle pour l'Eversweet était énorme, l'industrie agroalimentaire aura besoin de temps pour mettre au point des produits comprenant cet ingrédient.Les ventes de produits ont bondi de quatre cinquième à 2,0 mio CHF. Evolva attribue le tassement de son chiffre d'affaires à la réduction de ses activités de recherche et développement sous contrat. Le groupe rhénan disposait fin décembre de 97,2 mio en liquidités et équivalents, contre 47,5 mio un an plus tôt.ACCENT SUR LES PRODUITS, AU DÉTRIMENT DE LA RECHERCHELa direction entend encore réduire la voilure en matière de recherche et développement. Les revenus des produits à l'inverse doivent être multipliés par au minimum deux en comparaison annuelle. Les premières commissions, bien que modestes, sur les ventes de l'Eversweet sont attendues avant la fin de l'année.Les efforts de réduction des coûts doivent déployer pleinement leurs effets dès le deuxième trimestre, permettant à Evolva d'atténuer ses pertes.Les investissements prévus par Evolva dans l'extension des capacités de production de Cargill pour l'Eversweet, initialement devisés à 50 mio USD, ont par ailleurs été revus à la baisse. "Au terme de la renégociation, cet engagement a été abaissé à 18 mio USD, payables dans les douze prochains mois", a indiqué M. Walker. Evolva se passera en revanche des infrastructures de son partenaire américain pour la fermentation du resveratol, du nootkatone et du valencene.Le responsable en a profité pour réitérer son objectif de franchissement du seuil de rentabilité à l'horizon 2022.Les nouvelles du jour semblaient séduire les détenteurs de capitaux. A 10h41, la nominative Evolva décollait de 8,3% à 31,95 centimes, après avoir atteint les 33 centimes et à contre-courant d'un SPI en retrait de 0,32%.jh/al/ol(AWP / 20.03.2018 11h12)