Ex-espion empoisonné: 2 à 3 semaines pour analyser les échantillons (OIAC)

L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a besoin de "deux à trois semaines" pour achever d'analyser les échantillons qu'elle a prélevés en Angleterre, afin d'élucider l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal, a-t-elle indiqué mardi à New York.Les échantillons, prélevés par des experts de l'OIAC arrivés lundi au Royaume-Uni, doivent être envoyés dans le laboratoire principal de l'organisation, à La Haye aux Pays-Bas, puis dans d'autres laboratoires spécifiques, a précisé le directeur général de l'organisation Ahmet Üzümcü.Il faudra "encore deux à trois semaines pour achever l'analyse", a dit M. Üzümcü devant la presse à l'ONU.Le chef de l'OIAC a indiqué ne pas vouloir préjuger du résultat de ce travail, et n'a donc pas voulu se prononcer sur l'éventualité que les analyses puissent prouver ou non la présence de l'agent chimique Novitchok, qui aurait été développé en Russie.M. Üzümcü s'exprimait depuis New York où il est venu informer le Conseil de sécurité des Nations unies - réuni à huis clos - sur l'usage d'armes chimiques en Syrie.Une crise diplomatique d'ampleur a éclaté entre le Royaume-Uni et la Russie depuis que Londres accuse Moscou d'être responsable de l'attaque à l'agent innervant contre l’ex-agent double Sergueï Skripal et sa fille Ioulia, à Salisbury dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 4 mars.(©AFP / 21 mars 2018 03h57)