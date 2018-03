Ex-espion empoisonné: Londres devra prouver ses accusations ou s'excuser (Kremlin)

Moscou - Londres devra "fournir des preuves" ou s'excuser envers Moscou de l'avoir accusé d'être responsable de l'empoisonnement le 4 mars d'un ex-agent double russe réfugié en Angleterre, a affirmé lundi le Kremlin."Tôt ou tard, il faudra répondre de ces accusations infondées: soit fournir des preuves, soit présenter ses excuses", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.M. Peskov a encore qualifié les accusations de Londres de "flot diffamatoire envers la Russie, absolument incompréhensible et aux motivations incertaines".La confrontation entre la Russie et les Occidentaux est entrée dans une nouvelle phase début mars après l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille par un agent toxique en Angleterre.Londres a accusé la Russie d'être responsable de cet empoisonnement et décrété contre elle des sanctions, dont l'expulsion de 23 diplomates de son territoire. Moscou, qui clame son innocence, a riposté en expulsant des diplomates britanniques et en fermant le British Council, un organisme culturel, en Russie.Plusieurs journaux russes ont estimé lundi que ces tensions sans précédent avec les Occidentaux avaient contribué à la large victoire de Vladimir Poutine à la présidentielle de dimanche, à l'issue de laquelle il a remporté un quatrième mandat avec plus de 76,7% des voix."La société est déjà très soudée, soudée au maximum sans compter les attaques de qui que ce soit, mais plutôt autour des projets de développement futur du pays", a pour sa part estimé M. Peskov.(©AFP / 19 mars 2018 10h22)