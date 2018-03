Ex-espion empoisonné: Moscou convoque l'ambassadeur du Royaume-Uni

Moscou - Moscou a convoqué mardi l'ambassadeur du Royaume-Uni en Russie, Laurie Bristow, en réponse aux accusations de la Première ministre britannique Theresa May sur la responsabilité "très probable" de Moscou dans l'empoisonnement d'un ex-agent double russe, a annoncé la diplomatie russe.La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a indiqué à l'AFP que l'ambassadeur avait été convoqué, sans donner plus de détails.L'ambassadeur russe à Londres avait lui été convoqué lundi par Londres pour expliquer si l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille, le 4 mars à Salisbury, était "une action directe de l'Etat russe" ou le résultat de la "perte de contrôle" de la Russie sur ses stocks d'agents innervant, selon Theresa May.La Première ministre britannique avait estimé "très probable que la Russie soit responsable" de l'empoisonnement de l'ex-espion. EElle a donné jusqu'à mardi soir à Moscou pour fournir des explications à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).(©AFP / 13 mars 2018 11h25)