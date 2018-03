Strasbourg - La Commission européenne a fait part mardi de sa solidarité "inébranlable" envers Londres après l'empoisonnement d'un ex-espion russe au Royaume-Uni, dont la Première ministre britannique Theresa May a attribué la "très probable" responsabilité à Moscou."Il est de la plus haute importance que ceux qui sont responsables (...) voient très clairement qu'il y a une solidarité européenne - sans équivoque, inébranlable et très forte - de façon qu'ils soient vraiment punis pour ce qu'ils ont fait", a commenté le vice-président de la Commission Frans Timmermans devant le Parlement européen à Strasbourg.Un autre vice-président de la Commission, le Letton Valdis Dombrovskis, a exprimé sa "très grande préoccupation" à la suite de cette affaire et également assuré le Royaume-Uni de la "solidarité européenne".Sergueï Skripal, un ancien agent double russe, et sa fille Ioulia sont dans un état critique après avoir été exposés à une substance chimique potentiellement mortelle à Salisbury (sud de l'Angleterre).Mme May a jugé "très probable que la Russie soit responsable" de l'empoisonnement de l'ex-espion. Et elle a donné jusqu'à mardi soir à Moscou pour fournir des explications à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).(©AFP / 13 mars 2018 12h24)