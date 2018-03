Ex-espion empoisonné: réunion d'urgence du Conseil de sécurité à 19H00 GMT

Nations unies (Etats-Unis) - Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skripal en Angleterre se tiendra mercredi à 19H00 GMT, a annoncé la présidence néerlandaise en exercice de la plus haute instance de l'ONU.Cette session publique se tient à la demande du Royaume-Uni qui "informera" le Conseil de sécurité "de l'attaque survenue à Salisbury le 4 mars", a-t-on précisé de même source.La Russie a rejeté toute responsabilité dans cet empoisonnement malgré les accusations de Londres et les soupçons d'autres capitales.Retrouvés inconscients le 4 mars sur un banc à Salisbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre, Sergueï Skripal, 66 ans, et Ioulia, 33 ans, sont hospitalisés depuis dans un état "critique".La Première ministre britannique Theresa May s'apprête mercredi à annoncer des sanctions contre la Russie, qu'elle tient responsable de l'empoisonnement sur son sol de l'ex-espion.(©AFP / 14 mars 2018 12h08)