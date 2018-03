Ex-espion russe: L'UE prend "extrêmement au sérieux" les accusations britanniques contre la Russie

Bruxelles - Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont "fermement condamné" lundi l'empoisonnement d'un ancien espion russe en Grande-Bretagne et prennent "très au sérieux" les accusations britanniques contre la Russie."L'Union européenne exprime sa solidarité sans réserve avec le Royaume-Uni" et "prend très au sérieux l'évaluation du gouvernement britannique selon laquelle il est fort probable que la Fédération de Russie est responsable" de cet empoisonnement, ont annoncé les ministres des Affaires étrangères européens dans une déclaration commune publiée pendant une réunion à Bruxelles.Les ministres se sont dits "choqués par l'utilisation offensive d'un agent neurotoxique de qualité militaire, d'un type mis au point par la Russie, pour la première fois en plus de 70 ans sur le sol européen"."L'utilisation d'armes chimiques par quiconque, quelles que soient les circonstances, est totalement inacceptable et constitue une menace pour notre sécurité à tous", ont-ils avertiLes ministres ont exigé de la Russie qu'elle "réponde d'urgence aux questions soulevées par le Royaume-Uni et la communauté internationale et qu'elle communique immédiatement, intégralement et complètement son programme Novichok à l'OIAC", l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques."L'UE restera très attentive à cette question et à ses implications", ont-ils conclu.Des experts internationaux sont attendus lundi au Royaume-Uni pour mener des tests sur la substance utilisée pour empoisonner l'ex-agent russe Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille Ioulia, 33 ans. Un policier britannique a également été empoisonné en leur portant assistance.(©AFP / 19 mars 2018 10h28)