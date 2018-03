Ex-espion russe: Londres promet de réagir si un Etat est impliqué

Londres a promis de répondre de manière "appropriée" s'il s'avère qu'un Etat est impliqué dans l'empoisonnement d'un ex-agent double russe et de sa fille au Royaume-Uni, qui a aussi blessé un policier."Le gouvernement réagira si nécessaire. Nous le ferons correctement, au bon moment, et sur la base des meilleures preuves", a déclaré la Première ministre britannique Theresa May sur la chaîne ITV.Envisage-t-elle d'expulser l'ambassadeur du pays concerné? "Nous ferons ce qui est approprié, ce qui est juste, s'il est prouvé que c'est soutenu par un Etat", a-t-elle répondu.Elle avait précédemment averti que son gouvernement pourrait envisager un éventuel boycott diplomatique de la prochaine Coupe du monde de football en Russie, pays pointé du doigt par son ministre des Affaires étrangères Boris Johnson.L'ancien espion Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille Youlia, 33 ans, "visés spécifiquement" par l'administration d'un agent innervant selon la police, demeuraient jeudi "inconscients et dans un état critique mais stable", a déclaré la ministre de l'Intérieur Amber Rudd.Le policier hospitalisé après leur être venu en aide "va bien", il peut "s'asseoir" et "parler" a déclaré Kier Pritchard, chef de la police du comté du Wiltshire (sud-ouest de l'Angleterre), mais "il est très anxieux, très préoccupé".Il l'a décrit comme un officier marié et "considérablement impliqué" dans son travail.Au total, "21 personnes ont été prises en charge" dont Skripal et sa fille, a indiqué Kier Pritchard. "Un certain nombre d'entre eux ont été traitées à l'hôpital, ils ont eu des tests sanguins, du soutien et des conseils."Dans la paisible commune de Salisbury, où a eu lieu l'attaque, la police continue son enquête. Le restaurant de l'enseigne de pizzeria Zizzi et le pub The Mill où le père et sa fille s'étaient rendus restent fermés au public et encadrés par un cordon policier. Le banc sur lequel le duo a été retrouvé dimanche dans un centre commercial en plein air était recouvert d'une tente.Les enquêteurs s'intéressent aussi au décès en 2012 de l'épouse de Skripal des suites d'un cancer, de même qu'à la mort soudaine de son frère il y a deux ans et celle de son fils l'année dernière à Saint-Pétersbourg, en raison d'une maladie du foie.Jeudi, la police a entouré d'un cordon de sécurité la pierre tombale de la femme de M. Skripal, Liudmila, et la pierre commémorative de son fils, Alexander, qui a été incinéré.L'ex-espion et sa fille ont été empoisonnés par un agent innervant, substance chimique qui agit sur le système nerveux et peut entraîner la mort. Parmi les plus connus figurent le sarin et l'agent VX, utilisé pour assassiner le demi-frère de Kim Jong-un en février 2017.Amber Rudd a indiqué qu'il s'agissait d'une substance toxique "très rare".Mais contrairement à Boris Johnson, elle s'est refusée à spéculer sur les responsables du crime, alors que nombreux sont ceux à y voir la main de Moscou, déjà impliqué selon Londres dans l'empoisonnement au polonium-210 d'Alexandre Litvinenko, un ancien agent des services secrets russes, à Londres en 2006.L'ambassade de Russie au Royaume-Uni a loué l'approche "responsable" de la ministre de l'Intérieur : "d'abord les preuves et ensuite les conclusions dans l'affaire de Mr Skripal"."Quand Boris Berezovski (ex-oligarque mort dans des circonstances non élucidées à Londres en mars 2013) et Alexandre Perepilitchni (homme d'affaires de 44 ans retrouvé mort devant sa propriété du Surrey) sont morts au Royaume-Uni, il y a eu beaucoup de spéculation dans les médias, puis toutes les conclusions ont été classées, et aucune information n'a été fournie à la Russie", a ajouté l'ambassade.A Salisbury, des habitants étaient toujours traumatisés par le drame."On aurait pu marcher à côté et être touché, vous savez. C'est très choquant et inquiétant que ce genre de choses puissent se produire", a déclaré à l'AFP Jackie Tothill.Ancien colonel du service de renseignement de l'armée russe, Sergueï Skripal avait été accusé de "haute trahison" pour avoir vendu des informations au renseignement britannique, et condamné en 2006 à 13 ans de prison. En 2010, il avait fait l'objet d'un échange de prisonniers organisé entre Moscou, Londres et Washington, et s'était installé en Angleterre.La police tente de déterminer si sa fille, qui est arrivée au Royaume-Uni de Moscou la semaine dernière en apportant un "cadeau offert par des amis", a introduit elle-même de cette manière l'agent innervant dans le pays, selon The Times. Le poison pourrait aussi avoir été vaporisé sur eux ou introduit dans leur nourriture ou boisson.(©AFP / 08 mars 2018 20h43)