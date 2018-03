Bruxelles - L'affaire de l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal sur le sol britannique a été ajoutée à l'agenda du sommet européen programmé les 22-23 mars à Bruxelles, a indiqué vendredi à l'AFP une source européenne.Le sujet "sera discuté jeudi soir la semaine prochaine" et "on peut attendre des conclusions" écrites à ce propos à l'issue de ce Conseil européen qui réunira les dirigeants des 28, a affirmé cette source.Des contacts sur ce sujet entre le gouvernement britannique et les organisateurs du sommet, lors duquel doit être discutée la future relation entre l'UE et le Royaume-Uni après le Brexit, sont prévus dans l'après-midi, a par ailleurs précisé cette source.Londres a provoqué vendredi la colère du Kremlin en jugeant "probable" que Vladimir Poutine ait "ordonné" l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal, accentuant la confrontation entre Moscou et des Occidentaux à deux jours de l'élection présidentielle russe.Le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson a assuré que Londres en voulait au "Kremlin de Poutine" et non à la Russie pour l'empoisonnement de Sergueï Skripal et sa fille Ioulia le 4 mars à Salisbury, petite ville du sud de l'Angleterre."Toute mention ou référence à notre président n'est rien d'autre que choquant et impardonnable en termes d'étiquette diplomatique", a aussitôt répliqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.(©AFP / 16 mars 2018 16h17)