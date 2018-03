Ex-espion russe empoisonné: l'affaire se rajoute à l'agenda du prochain sommet de l'UE

Bruxelles - L'affaire de l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal sur le sol britannique a été ajoutée à l'agenda du sommet européen programmé les 22-23 mars à Bruxelles, a indiqué vendredi à l'AFP une source européenne.Le sujet "sera discuté jeudi soir la semaine prochaine" et "on peut attendre des conclusions" écrites à ce propos à l'issue de ce Conseil européen qui réunira les dirigeants des 28, a affirmé cette source.Des contacts entre le gouvernement britannique et les organisateurs du sommet, lors duquel doit être discutée la future relation entre l'UE et le Royaume-Uni après le Brexit, sont prévus dans l'après-midi à propos de cette affaire, a par ailleurs précisé la même source.Londres a provoqué vendredi la colère du Kremlin en jugeant "probable" que Vladimir Poutine ait "ordonné" l'empoisonnement de l'ex-espion russe, accentuant la confrontation entre Moscou et des Occidentaux à deux jours de l'élection présidentielle russe.Le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson a assuré que Londres en voulait au "Kremlin de Poutine" et non à la Russie pour l'empoisonnement de M. Skripal et de sa fille Ioulia le 4 mars à Salisbury, petite ville du sud de l'Angleterre."Toute mention ou référence à notre président n'est rien d'autre que choquant et impardonnable en termes d'étiquette diplomatique", a aussitôt répliqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.La chancelière allemande Angela Merkel a indiqué vendredi qu'il n'était "pas question maintenant d'un boycott de la Coupe du monde de football" en Russie cette année. Il s'agit d'abord maintenant d'élucider (le crime) et je trouve très bien que le gouvernement britannique mette la substance à disposition" de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, a-t-elle dit.Avant le sommet européen en fin de semaine, cette affaire d'empoisonnement sera aussi au programme d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles dès lundi."Un événement de ce type dans un Etat membre ne peut pas être passé sous silence", a commenté une source diplomatique à Bruxelles, jugeant que "la seule explicatipon plausible est celle fournie par Londres" dans cette affaire."Nous sommes en train de faire preuve de solidarité, d'attendre des informations du Royaume-Uni, des mesures qu'il prend, de celles qu'il nous demande de prendre", a ajouté une autre source diplomatique, estimant qu'il fallait "réagir avec force" mais aussi "donner à la Russie la possibilité de s'expliquer".Dans une affaire distincte, la police britannique a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête pour meurtre sur la mort de l'exilé russe Nikolaï Glouchkov, dont le corps sans vie avait été retrouvé lundi dans son appartement londonien. Elle a toutefois précisé ne pas faire de "lien" avec l'empoisonnement de Sergueï Skripal.(©AFP / 16 mars 2018 17h00)