Paris - La France a qualifié mardi d'"attaque totalement inacceptable" l'empoisonnement au Royaume-Uni d'un ex-agent double russe et de sa fille avec une substance chimique de "qualité militaire" et exprimé sa "solidarité à l'égard d'un allié stratégique de tout premier plan"."La tentative d'assassinat de deux ressortissants russes le 4 mars à Salisbury avec l'utilisation d'un agent neurotoxique de qualité militaire constitue une attaque totalement inacceptable", a déclaré la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Agnès von der Mühll.Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a exprimé mardi dans un entretien avec son homologue britannique Boris Johnson "la solidarité de la France à l'égard du Royaume-Uni, allié stratégique de tout premier plan de notre pays et dont nous partageons les valeurs, notamment l'Etat de droit", a-t-elle ajouté."La France a exprimé à de multiples reprises son refus de l'impunité de ceux qui recourent ou développent des agents toxiques", a poursuivi la porte-parole, rappelant le partenariat lancé en janvier à Paris contre l'impunité en cas d'utilisation de telles armes.Sergueï Skripal et sa fille Ioulia sont dans un état critique après avoir été exposés à une substance chimique potentiellement mortelle à Salisbury (sud de l'Angleterre).La Première ministre britannique Theresa May a jugé lundi "très probable que la Russie soit responsable" de l'empoisonnement et a donné jusqu'à mardi soir à Moscou pour fournir des explications à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).La Russie s'est dite "innocente" et "prête à coopérer" avec Londres à condition de pouvoir accéder à la substance en cause, a assuré mardi le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.(©AFP / 13 mars 2018 12h43)