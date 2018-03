Ex-espion russe: la Lettonie expulsera "au moins un diplomate" russe

Riga - La Lettonie prévoit d'expulser "un ou plusieurs" diplomates de l'ambassade russe à Riga impliqués dans des activités d'espionnage, en réaction à l'affaire Skripal, a annoncé vendredi le ministère des Affaires étrangères du pays balte."Un ou plusieurs Russes impliqués dans les activités d'espionnage, alors qu'ils séjournent en Lettonie avec des passeports diplomatiques, seront expulsés de notre pays. Leur nombre exact fait l'objet actuellement de discussions avec nos partenaires européen et sera annoncé lundi", a indiqué le porte-parole de la diplomatie de Riga, Gints Jegermanis.La Lettonie devient ainsi le premier pays après le Royaume-Uni à annoncer une mesure d'expulsion, alors que plusieurs pays de l'UE ont annoncé vendredi à Bruxelles qu'ils pourraient prendre des mesures similaires à la suite de l'empoisonnement de l'ancien espion russe Sergueï Skripal sur le sol britannique."Par solidarité avec le Royaume-Uni et d'autres pays de l'UE, a déclaré M. Jegermanis, la Lettonie discute actuellement avec eux pour savoir comment coordonner une réponse appropriée aux activités de la Russie dans le contexte de l'attaque chimique contre Sergueï Skripal à Salisbury", a ajouté le porte-parole.Il n'a pas été en mesure de dire combien de pays peuvent se joindre à cette action de solidarité avec Londres.Les services de sécurité de Riga relèvent fréquemment dans leurs communications publiques que les activités des services russes de renseignements et de sécurité représentent la plus grande menace pour la Lettonie, a rappelé l'agence BNS.Le 8 mars dernier, le chef du Bureau de protection de la Constitution Janizs Miztis a indiqué aux journalistes que son service a expulsé plusieurs personnes, pour la plupart vers la Russie, sans en informer l'opinion publique.(©AFP / 23 mars 2018 13h11)