Ex-espion russe: un pub et un restaurant de Salisbury contaminés (autorités)

Londres - Des "traces de contamination" à l'agent innervant administré à l'ex-espion Sergueï Skripal et sa fille ont été retrouvées dans un restaurant et un pub de Salisbury (sud de l'Angleterre) qu'ils ont fréquentés le 4 mars, ont annoncé dimanche les autorités sanitaires britanniques.Les clients s'étant rendus dans ces établissements entre le dimanche 4 mars à 13H30 GMT et leur fermeture le lendemain doivent laver leurs affaires par précaution."Nous avons appris qu'il y a des traces de contamination à l'agent innervant dans le Mill Pub comme dans le restaurant Zizzi à Salisbury", a déclaré la médecin-chef de la Santé publique britannique Sally Davies, sur la BBC."Je suis persuadée que cela n'a pas mis en danger la santé de ceux qui se trouvaient dans le Mill Pub ou le Zizzi", a-t-elle ajouté."Toutefois, certaines personnes craignent qu'une exposition à long terme à ces substances, après des semaines et particulièrement des mois, puisse provoquer des problèmes de santé", a-t-elle poursuivi."C'est pourquoi je conseille à titre de précaution aux personnes qui se trouvaient dans le restaurant ou le pub entre 13H30 dimanche dernier et la fermeture lundi de laver les vêtements qu'elles portaient et les affaires qu'elles avaient" sur place.Sally Davies a estimé que la mesure concernait "moins de 500 personnes".Dans un communiqué, Public Health England a précisé que les risques pour le public demeuraient "faibles".Les vêtements ne pouvant être lavés qu'en lavage à sec doivent être placés "dans deux sacs plastiques fermés" tandis que les autres objets comme les téléphones portables et sacs à main nettoyés avec des lingettes, ont précisé les autorités sanitaires.Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille Youlia, 33 ans, ont été retrouvés inconscients il y a une semaine sur un banc de Salisbury où vit l'ex-espion.Ils se trouvaient samedi dans un état "critique mais stable", avait indiqué la ministre britannique de l'Intérieur Amber Rudd à l'issue d'une réunion d'urgence du gouvernement.Un policier intervenu sur place est également "dans un état grave", bien qu'il puisse parler.mpa/pg(©AFP / 11 mars 2018 12h08)