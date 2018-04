Exercice 2017: comme prévu, l'achèvement du projet du Gothard a grevé le résultat

Conférence de presse sur le bilan



Lundi 9 avril 2018, de 9h00 à 11h00



ConventionPoint de la Bourse SIX Swiss Exchange, Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zurich





Zurich, le 9 avril 2018Le Groupe Burkhalter a bouclé l'exercice 2017 sur des résultats inférieurs à ceux de 2016. Ce recul résulte principalement de l'achèvement du projet du Gothard. Le bénéfice par action se chiffre à CHF 5.02 (CHF 6.08 l'exercice précédent, soit une baisse de 17.4%), le résultat d'exploitation (EBIT), à CHF 37.9 millions (CHF 44.2 millions l'exercice précédent, soit une baisse de 14.5%), le résultat consolidé, à CHF 30.1 millions (CHF 36.5 millions l'exercice précédent, soit une baisse de 17.5%). Le chiffre d'affaires a légèrement progressé et s'établit à CHF 514.7 millions (CHF 512.6 millions l'exercice précédent).Le 9 janvier 2017, le Groupe Burkhalter a acquis le dernier membre en date du Groupe, la société Bieri Elektrotechnik AG à Uetendorf/Thoune (BE), spécialisée dans la construction d'ensembles d'appareillage et filiale de CM Bieri Holding AG à Zäziwil. Au 31 décembre 2017, le Groupe Burkhalter rassemble dès lors 45 entreprises d'installation électrique indépendantes possédant un total de 99 sites en Suisse. La croissance externe par le rachat ciblé de nouvelles entreprises suisses d'électrotechnique reste un pilier important de la stratégie du Groupe.Dans le souci de se concentrer sur son coeur de métier, l'électrotechnique pour bâtiments, et après avoir bouclé les travaux d'installation électrotechnique en rapport avec la construction du tunnel de base du Gothard, le Groupe Burkhalter a vendu, le 22 décembre 2017, sa participation de 50% dans Alpiq Burkhalter Technik AG à son partenaire de joint-venture Alpiq InTec SA.La très bonne situation financière de l'entreprise amène le Conseil d'administration à proposer à l'assemblée générale, programmée le 22 mai 2018, le versement d'un dividende de CHF 5.00 par action (CHF 5.50 l'exercice précédent).Le Conseil d'administration propose par ailleurs à l'assemblée générale de confier le poste vacant en son sein à Madame Michèle Novak-Moser. Cette native de Suisse romande possède de longues années d'expérience à divers postes de direction dans le groupe Caviar House & Prunier et aurait notamment pour tâche de représenter les entreprises et les collaborateurs de Suisse romande au Conseil d'administration.Vu l'état actuel du marché, la direction du Groupe Burkhalter table, pour 2018, sur une bonne marge EBIT pour le secteur d'env. 6% (2017 hors projet du Gothard: 7%). Le bénéfice par action devrait de ce fait s'inscrire à la baisse.Du point de vue de la direction du Groupe Burkhalter, si le rendement 2017 est nettement supérieur à la moyenne du marché et devrait le rester en 2018, c'est grâce en très grande partie aux quelque 3000 collaborateurs du Groupe, qui donnent chaque jour le meilleur d'eux-mêmes.Le rapport de gestion 2017 du Groupe Burkhalter, qui se compose de deux publications (le rapport financier 2017 et le Portrait 2017), peut être téléchargé sous:Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions:Elisabeth Dorigatti, responsable Communication et Relations investisseursTéléphone: +41 44 439 36 33E-mail: e.dorigatti@burkhalter.ch Le Groupe Burkhalter est leader de marché dans le domaine des prestations électrotechniques pour bâtiments et se compose actuellement de 45 sociétés opérationnelles disposant de 99 sites en Suisse. Au 31 décembre 2017, le Groupe Burkhalter a réalisé un résultat d'exploitation (EBIT) de CHF 37.9 millions, un résultat consolidé de CHF 30.1 millions et un chiffre d'affaires de CHF 514.7 millions. À cette même date, il employait 3 011 collaborateurs (ETP, dont 680 apprenants). Le siège principal du Groupe se trouve à Zurich. Burkhalter Holding SA est cotée à la Bourse SIX Swiss Exchange (symbole BRKN, numéro de valeur 21225580, ISIN CH0212255803).Les prestations du Groupe Burkhalter commencent sur le lieu de consommation d'énergie. Nous nous concentrons sur les prestations électrotechniques pour bâtiments (infrastructures comprises) et proposons tout l'éventail des services avec un niveau de qualité et de précision typiquement suisse: installations, installations de distribution, services, télématique, automation et sécurité. D'où notre claim: électrotechnique suisse à 360°.Informations sur le Groupe Burkhalter: www.burkhalter.ch tensid.ch / 09.04.2018 07h02)