Expedia, en migration sur le cloud, présente des résultats décevants

San Francisco - Le voyagiste en ligne américain Expedia a enregistré des résultats décevants jeudi pour le 4e trimestre comme pour l'ensemble de 2017, une "année de changement" organisationnel pour le groupe.L'action a perdu 4,87% à 123,03 dollars jeudi à la clôture de Wall Street dans un marché plombé à la baisse par une forte volatilité. Le titre plongeait de 18,8% dans les échanges d'après séance à 99,80 dollars.Expedia, qui il y a quelques mois a perdu son PDG, Dara Khosrowshahi, parti chez Uber, a enregistré un bénéfice net de 55,2 millions de dollars en chute de 31% comparé au 4e trimestre de 2016. Le résultat annuel s'affiche à 378 millions de dollars en hausse de 34%.Le bénéfice ajusté par action, la référence en Amérique du Nord, s'est établi sur le trimestre à 0,84 dollar contre des attentes de 1,15 dollar. Il est en repli de 28% sur le 4e trimestre 2016.Sur l'année, le résultat ajusté par action s'inscrit à 4,30 dollars en repli de 4% sur 2016 et bien en-dessous de 4,61 dollars attendu par les analystes."Au cours des derniers mois, nous avons fait des changements organisationnels majeurs (...) et commencé à prendre la direction d'une accélération géographique de notre plateforme mondiale de voyages", a affirmé le nouveau pdg Mark Okerstrom.Le groupe a notamment fortement investi dans sa migration dans le cloud (57 millions de dollars en 2017 contre 4 millions en 2016) et dans ses moyens marketing.Le chiffre d'affaires trimestriel à 2,32 milliards de dollars est en hausse de 11%, moins rapide que la progression des locations brutes qui ont avancé de 14% à 19,8 milliards de dollars.Sur l'année, le chiffre d'affaires à 10 milliards de dollars est en progrès de 15% tiré par la croissance de Brand Expedia, du site de comparaison d'hôtels Trivago et de HomeAway, spécialisé dans la location d'appartements qui veut faire concurrence à Airbnb.Ce service a vu une hausse de 30% de ses nuitées vendues au dernier trimestre. Sur l'année, cette plateforme, acquise en 2016, a affiché une hausse de 46% des revenus tirés des locations brutes.Pour l'ensemble du groupe, les revenus tirés des locations brutes représentent 68% du chiffre d'affaires annuel, les publicités 11% et les billets d'avions (qui ont baissé de 3% sur l'année) pèsent 8%, tandis que 13% reflètent d'autres activités.Le voyagiste en ligne, l'un des plus importants au monde avec toute une série de sites proposant de réserver chambres d'hôtel, billets d'avions, locations de maisons comme Hotels.com, Orbitz, Hotwire, Travelocity..., prévoit de renouer en 2018 avec une progression de son bénéfice opérationnel. Celui-ci devrait grimper entre 6% et 11%, affirme la direction du groupe, contre +6% en 2017.vmt/Dt/pb(©AFP / 08 février 2018 22h37)