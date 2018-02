Explosion à Dieppe: les causes encore inconnues (procureur)

Rouen - Les causes de l'explosion qui a fait deux morts samedi dernier à l'usine Saipol à Dieppe ne sont pas encore connues, selon le procureur, et le site pourrait rester fermé "plusieurs mois", selon un porte-parole du groupe Avril, propriétaire de l'usine.Interrogé par l'AFP, le procureur de la République de Dieppe, Yves Dupas, s'est refusé, à ce stade de l'enquête, à s'exprimer sur les causes de l'explosion. "Les investigations se poursuivent, a-t-il déclaré. Nous avons auditionné les salariés et des dirigeants de l'entreprise Saipol et de la société sous-traitante" à laquelle appartenaient les deux techniciens décédés."L'enquête va être longue et lourde avec de nombreux paramètres techniques à vérifier", a expliqué le magistrat, indiquant "que personne n'avait été placé en garde à vue à ce stade".Interrogé sur les causes de la mort des deux employés, le procureur a déclaré que "les autopsies avaient été réalisées", mais qu'il attendait les résultats "d'autres examens complémentaires avant de communiquer sur le sujet".L'unité va rester à l'arrêt total "pour une durée longue qui pourrait aller jusqu'à plusieurs mois", a pour sa part indiqué à l'AFP un porte-parole du groupe Avril (ex-Sofiprotéol), propriétaire du site.A ce stade, la quarantaine de salariés travaille, en rotation, à la mise en sécurité et à la surveillance du site. "Les contrats de travail et les rémunérations sont maintenues. Une demande d'autorisation d'activité partielle va être lancée au courant de la semaine prochaine", a annoncé le porte-parole du groupe Avril.Directement connectée au port de Dieppe, l'usine Saipol transforme des graines, principalement de colza, pour en faire de l'huile utilisée dans la fabrication de biodiesel, et des tourteaux pour l'alimentation animale.L'installation n'est pas classée Seveso mais seulement soumise à autorisation administrative d'exploitation, avait précisé la préfecture.(©AFP / 22 février 2018 16h11)