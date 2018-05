Explosion au sommet du volcan hawaïen, les habitants invités à se réfugier

Los Angeles - Une explosion dans un cratère du volcan hawaïen Kilauea très tôt jeudi a propulsé un épais panache de cendres dans le ciel, poussant les autorités à inciter les résidents proches à se mettre à l'abri."A tout moment, l'activité pourrait à nouveau devenir plus explosive, augmentant l'intensité de la production de cendres et générant des projectiles balistiques près de la cheminée" volcanique, indique l'Observatoire hawaïen des volcans dans un communiqué.L'Observatoire explique que l'explosion dans l'un des cratères du volcan a entraîné un nuage volcanique pouvant atteindre une altitude de 9.000 mètres qui dérivait vers le nord-est.L'institut a indiqué que les résidents vivant le long de la trajectoire du panache de cendres devraient se mettre à l'abri et il a maintenu l'alerte rouge pour l'aviation émise mardi, signifiant qu'aucun trafic aérien n'était permis dans la zone.Le volcan Kilauea est l'un des plus actifs au monde et l'un des cinq volcans d'Hawaï.Environ 2.000 personnes avaient été forcées d'évacuer des zones résidentielles après l'éruption le 3 mai dernier.Jusqu'à maintenant, 40 maisons ou bâtiments ont été détruits par la lave.Des scientifiques estiment que l'activité volcanique pourrait être un précurseur à une éruption majeure similaire aux explosions du volcan Kilauea en 1925.(©AFP / 17 mai 2018 17h53)