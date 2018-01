Explosion dans le centre d'Anvers: deux corps retrouvés dans les décombres (police)

Bruxelles - Une violente explosion survenue lundi soir dans le centre d'Anvers (nord de la Belgique) qui a endommagé plusieurs immeubles a fait au moins deux morts et quatorze blessés, selon un nouveau bilan communiqué mardi matin par la police locale.Les secouristes ont retrouvé en début de matinée sous les gravats les corps de deux personnes disparues, a annoncé la police locale sur son compte Twitter."Encore deux victimes retrouvées sous les décombres, les deux décédées", a tweeté la police d'Anvers, précisant que ces deux morts n'avaient pas encore été identifiés.Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'explosion, peut-être due au gaz selon les premiers éléments disponibles."Ce n'est que lorsque les décombres auront été suffisamment stabilisés que les experts pourront faire leur travail. Actuellement, plusieurs pistes d'explication restent ouvertes", a indiqué un porte-parole du parquet d'Anvers à l'agence Belga."La zone est de toute façon encore trop peu sécurisée", a ajouté ce porte-parole, Ken Witpas."C'est probablement une fuite de gaz qui serait à l'origine de l'accident. La piste terroriste a rapidement été écartée", a rapporté pour sa part la chaîne publique francophone RTBF.Quatorze personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. Parmi elles cinq sont blessées grièvement et une est jugée dans un état critique, a précisé la police d'Anvers.L'explosion est survenue lundi vers 21H30 dans un immeuble du quartier étudiant de la cité portuaire dont le rez-de-chaussée est occupé par un restaurant italien.Au total sept bâtiments ont été détruits, d'après le quotidien flamand De Standaard.(©AFP / 16 janvier 2018 09h04)