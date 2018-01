Explosion près d'une bouche de métro à Stockholm: un mort

Une explosion d'origine indéterminée a fait un mort et un blessé dimanche matin près d'une bouche de métro dans l'agglomération de Stockholm, a annoncé la police en écartant dans l'immédiat la piste d'un acte terroriste.L'explosion s'est produite vers 11H00 (10H00 GMT) sur une place près de la station de Vårby gård, sur la commune de Huddinge, dans la banlieue sud de la capitale suédoise.Un sexagénaire grièvement blessé et hospitalisé dans un état critique a succombé à ses blessures, a annoncé la police en début d'après-midi sur son site internet.Une femme de 45 ans qui l'accompagnait a été plus légèrement blessée au visage."Selon des témoins, l'homme a ramassé un objet au sol qui a aussitôt explosé", a précisé à l'AFP Sven-Erik Olsson, porte-parole de la police de Stockholm.Les quotidiens à grand tirage Expressen et Aftonbladet croient savoir que l'engin est une grenade à main. "Il est trop tôt pour le dire. Les techniciens sont toujours à pied d'oeuvre. Rien n'indique que le couple ait été visé", a indiqué Sven-Erik Olsson.Aucun élément n'accrédite non plus la piste d'un acte terroriste, a souligné le porte-parole. Une enquête a été ouverte pour meurtre.La station de métro et la place ont été fermées pour permettre aux démineurs de sécuriser les lieux.(©AFP / 07 janvier 2018 14h45)