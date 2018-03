Moscou - La Russie a dénoncé lundi une "provocation", après l'annonce par plusieurs pays de l'UE, les Etats-Unis et le Canada de l'expulsion de diplomates russes en raison de l'affaire Skripal et a promis de riposter."Nous protestons fermement contre la décision de plusieurs pays de l'UE et de l'Otan d'expulser des diplomates russes", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué."Ce geste provocateur de prétendue solidarité avec Londres (...) témoigne de la poursuite d'une ligne de confrontation visant à aggraver la situation", souligne le ministère.Les Etats-Unis, le Canada, ainsi que plusieurs pays de l'UE parmi lesquels l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Pologne, ont annoncé lundi expulser des diplomates russes après l'empoisonnement d'un ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille en Grande-Bretagne, imputé par Londres à Moscou.La Russie clame son innocence depuis le début de cette affaire.Les pays ayant opté pour l'expulsion de diplomates russes "se sont laissés guider par Londres sans se donner la peine de comprendre (...) ce qui s'est passé", a estimé la diplomatie russe, dénonçant une nouvelle fois des "accusations gratuites" à l'encontre de Moscou."Il va sans dire que cette mesure inamicale de ce groupe de pays ne restera pas sans conséquences et que nous allons forcément y répondre", a souligné le ministère.(©AFP / 26 mars 2018 14h40)