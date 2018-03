Expulsions coordonnées de diplomates russes: "pressions colossales" de Washington (Lavrov)

Tachkent - La décision d'une vingtaine de pays d'expulser des diplomates russes après l'empoisonnement d'un ex-espion russe en Grande-Bretagne est le "résultat des pressions colossales" de Washington, a estimé mardi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov."Quand on demande à un ou deux diplomates de quitter tel ou tel pays, tout en nous murmurant des excuses dans l'oreille, nous savons précisément que c'est le résultat des pressions colossales, d'un chantage colossal qui constituent, malheureusement, l'arme principale de Washington sur la scène internationale", a déclaré M. Lavrov, lors d'un point de presse à Tachkent retransmis par la télévision russe.Vingt-trois pays, dont 16 membres de l'Union européenne, ont décidé d'expulser au moins 116 diplomates russes, dans le cadre de représailles du camp occidental après l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal sur le sol britannique le 4 mars, perpétré selon Londres par Moscou.Washington mène de loin le mouvement avec l'expulsion de 60 diplomates russes considérés comme des "agents de renseignement" et la fermeture du consulat de Russie à Seattle, sur la côte Ouest."Nous allons riposter, n'en doutez pas! Parce que personne ne souhaite tolérer une telle muflerie et nous n'allons pas le faire", a souligné M. Lavrov.(©AFP / 27 mars 2018 10h12)