Expulsions de diplomates russes: Londres salue la "réponse extraordinaire" de ses alliés

TWITTER

Londres - Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, a salué lundi la "réponse extraordinaire" des alliés du Royaume-Uni contre la Russie, en réaction à l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skripal et de sa fille le 4 mars."La réponse extraordinaire de nos alliés constitue le plus grand mouvement d'expulsion d'agents russes de l'histoire, et permet de défendre notre sécurité partagée", a écrit le ministre sur Twitter, après que quatorze pays de l'UE, les États-Unis, le Canada et l'Ukraine ont annoncé lundi des expulsions de représentants de la Russie."Nous nous félicitons de l'action de nos alliés, qui montre que nous nous tenons côte à côte pour envoyer à la Russie le signal qu'elle ne peut continuer à faire fi du droit international", a ajouté un porte-parole de la Premier ministre Theresa May dans un communiqué.Ces mesures ont été prises après que le Royaume-Uni a désigné Moscou comme responsable de l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille, survenu le 4 mars à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre). Londres avait annoncé le 14 mars l'expulsion de 23 diplomates russes de son territoire et le gel des relations bilatérales au plus haut niveau.De son côté, la diplomatie russe a dénoncé lundi une "provocation", et promis de riposter. Après les sanctions britanniques, elle avait réagi en décidant d'expulser à son tour 23 diplomates britanniques et de fermer l'antenne moscovite du British Council, instrument du rayonnement culturel britannique.apz/oaa/lpt(©AFP / 26 mars 2018 14h55)