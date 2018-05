ExxonMobil cède une raffinerie et des terminaux italiens à l'Algérien Sonatrach

EXXONMOBIL

ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE

Rome - L'assemblée des actionnaires d'Esso Italie, filiale de l'Américain ExxonMobil, a approuvé la cession de la raffinerie d'Augusta et différentes infrastructures dans le sud de l'Italie au groupe public pétrolier algérien Sonatrach."La décision est le fruit d'une évaluation approfondie et attentive", a déclaré mercredi dans un communiqué Gianni Murano, président et administrateur délégué d'Esso Italie."Notre engagement en Italie, où nous opérons depuis 125 ans, n'est pas remis en cause et Esso Italie et les sociétés du groupe continueront à servir le marché et leurs clients", a ajouté le dirigeant.Outre la cession de la raffinerie, l'accord entre les deux entreprises prévoit également la vente à Sonatrach de trois terminaux pétroliers situés à Augusta, Naples et Palerme (sud de l'Italie) "ainsi que leurs systèmes d'oléoducs associés", a indiqué Sonatrach dans un communiqué."Capable de traiter à la fois du Sahara Blend ainsi que du fuel résiduel issu de (la raffinerie algérienne de) Skikda, la raffinerie d'Augusta s'intégrera directement dans le système de raffinage de Sonatrach", s'est félicité le groupe algérien."Elle pourra également traiter directement des produits qui sont excédentaires en Algérie en vue de réimporter des produits aujourd'hui en déficit comme le gas-oil et l'essence", a poursuivi Sonatrach, détenu à 100% par l'Etat algérien.Les capacités limitées de raffinage en Algérie ont contraint Sonatrach à importer en 2017 1,4 million de tonnes de gazole et et 1,5 million de tonnes d'essence, pour une valeur de 1,77 milliard de dollars, a indiqué fin avril le groupe public algérien."Avec l'acquisition des trois terminaux, l'autonomie de la consommation en diesel et en essence de l'Algérie est (...) augmentée de plusieurs jours de consommation", s'est réjoui le groupe.Outre un programme de réhabilitation des raffineries algériennes, Sonatrach avait indiqué début 2018 chercher à investir dans une raffinerie à l'étranger."La raffinerie d'Augusta représente un actif idéal sur le plan géographique et sur le plan des synergies envisageables avec la raffinerie de Skikda", a déclaré son PDG Abdelmoumen ould Kaddour.La cession n'a pas de répercussion sur les stations-service de marque Esso, sur les clients ou les grossistes en carburant et lubrifiants, ni sur les autres activités du groupe ExxonMobil en Italie, précise Esso.La cession, dont le montant n'a pas été précisé et qui doit être effective d'ici fin 2018, prévoit le transfert des contrats de travail de 660 employés d'Esso Italie vers l'acquéreur.M. ould Kaddour s'est engagé à "assurer la continuité du management (et) la stabilité de l'emploi" à la raffinerie d'Agusta.Entrée en production en 1950, la raffinerie d'Augusta est propriété d'Esso Italie depuis 1961.Située par les experts dans une position stratégique, au coeur de la Méditerranée, elle a une capacité de 8 millions de tonnes/an et dessert en moyenne 1.000 navires par an.fio/ljm/nth-ayv/nas(©AFP / 09 mai 2018 16h11)