ExxonMobil: la réforme fiscale enflamme les bénéfices 2017 mais le titre chute

EXXONMOBIL

New York - ExxonMobil a dégagé de gros bénéfices trimestriel et annuel, grâce à un effet comptable généré par la récente réforme fiscale américaine qui a gonflé ses profits d'un montant total de 7,1 milliards de dollars.Le bénéfice net est ressorti à 8,38 milliards de dollars au quatrième trimestre 2017 et à 19,71 milliards sur l'ensemble de l'année, contre respectivement 1,68 milliard et 7,84 milliards en 2016, a annoncé vendredi la major pétrolière.Mais quand on retire les éléments exceptionnels, le bénéfice par action, référence en Amérique du Nord, ressort notamment à 0,88 dollar au quatrième trimestre, en dessous du 1,04 dollar attendu par les marchés financiers.Le chiffre d'affaires trimestriel est également inférieur aux espérances des analystes financiers: il s'élève à 66,52 milliards de dollars, en hausse de 18%, contre 74,31 milliards attendus en moyenne.Idem sur l'année où les 244,36 milliards de dollars (+17,4%) enregistrés sont inférieurs aux 271,4 milliards escomptés.Sa production d'or noir et de gaz trimestrielle a diminué de 3% à 4 millions de barils de pétrole par jour (mbj), là où les marchés l'attendaient à 4,16 mbj.A Wall Street, le titre perdait 3,16% à 86,30 dollars vers 14H05 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance, d'autant que le groupe a maintenu inchangé son dividende trimestriel à 0,77 dollar par action.Investisseurs et experts étaient persuadés que la performance du géant pétrolier allait surpasser les pronostics, en raison du redressement continu des prix du pétrole, qui ont atteint leur plus haut depuis plus de trois ans en janvier.Le baril du pétrole s'est échangé en moyenne aux alentours de 55,30 dollars au quatrième trimestre 2017, contre 49,27 dollars lors de la même période en 2016, soit une hausse de 12,2%. Les cours de l'or noir ont fini l'année 2017 autour de 60 dollars, soit un bond de 15% sur un an, soutenus par la dépréciation du dollar, une demande solide et les efforts de l'Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et de ses partenaires, qui ont limité leur production pour réduire l'offre sur le marché.Le PDG Darren Woods, qui a remplacé il y a un an Rex Tillerson nommé à la tête de la diplomatie américaine, essaie de relancer la croissance à l'arrêt depuis le plongeon des prix du pétrole au printemps 2014.Il a effectué des acquisitions au Brésil et au Mozambique -- en prenant une participation de 25% dans un gisement gazier notamment-- et investit beaucoup au Guyana où Exxon a découvert de nouveaux champs d'hydrocarbures.Le dirigeant est parallèlement en train d'étendre les opérations d'Exxon aux Etats-Unis, en l'occurrence dans le bassin permien, zone à cheval sur le Texas et le Nouveau-Mexique (sud des Etats-Unis) concentrant des réserves de pétrole de schiste. Il veut y tripler la production d'Exxon à 600.000 mbj d'ici 2025.Exxon a en effet promis mardi d'investir 50 milliards de dollars dans les cinq prochaines années sur le sol américain.lo/jld/psb(©AFP / 02 février 2018 14h18)