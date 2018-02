ExxonMobil: la réforme fiscale enflamme les bénéfices 2017

EXXONMOBIL

New York - ExxonMobil a dégagé de gros bénéfices trimestriel et annuel, grâce à un effet comptable généré par la récente réforme fiscale américaine ayant gonflé ses profits d'un montant total de 7,1 milliards de dollars.Le bénéfice net est ressorti à 8,38 milliards de dollars au quatrième trimestre 2017 et à 19,71 milliards sur l'ensemble de l'année, contre respectivement 1,68 milliard et 7,84 milliards en 2016, a annoncé vendredi la major pétrolière.Mais quand on retire les éléments exceptionnels, le bénéfice par action, référence en Amérique du Nord, ressort notamment à 0,88 dollar au quatrième trimestre, en dessous du 1,04 dollar attendu par les marchés financiers.Le chiffre d'affaires trimestriel est également inférieur aux espérances des analystes financiers: il s'élève à 66,52 milliards de dollars, en hausse de 18%, contre 74,31 milliards attendus en moyenne.A Wall Street, le titre perdait 2,69% à 86,72 dollars vers 13H25 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance, d'autant que le groupe a maintenu inchangé son dividende trimestriel à 0,77 dollar par action.Investisseurs et experts étaient persuadés que la performance du géant pétrolier allait surpasser les pronostics, en raison du redressement continu des prix du pétrole, qui ont atteint leur plus haut depuis plus de trois ans en janvier.Le baril du pétrole s'est échangé en moyenne aux alentours de 55,30 dollars au quatrième trimestre 2017, contre 49,27 dollars lors de la même période en 2016, soit une hausse de 12,2%.lo/jld/psb(©AFP / 02 février 2018 13h40)