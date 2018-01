ExxonMobil promet d'investir des milliards de dollars aux Etats-Unis

EXXONMOBIL

New York - La major pétrolière ExxonMobil a promis lundi d'investir 50 milliards de dollars aux Etats-Unis dans les cinq prochaines années, sans toutefois donner les détails sur ce programme.Dans un blog publié sur le site internet, le PDG, Darren Woods, explique que ces investissements "sont motivés par la récente réforme fiscale" adoptée par l'administration Trump, qui abaisse nettement le taux d'imposition des entreprises.Il affirme qu'Exxon va continuer à investir des milliards de dollars pour augmenter sa production dans le bassin permien (Texas) et au Nouveau Mexique, des régions où le groupe a déjà augmenté ses dépenses ces dernières années."Nous allons développer nos opérations existantes, améliorer nos infrastructures et construire de nouveaux sites. Ceci va créer des milliers d'emplois", poursuit le dirigeant sans donner de chiffres.Les créations d'emplois se feront dans la chimie et le raffinage, assure M. Woods, qui a succédé l'an dernier à Rex Tillerson nommé secrétaire d'Etat de Donald Trump.En mars dernier, ExxonMobil avait déjà annoncé 20 milliards de dollars d'investissements mais ceux-ci comprenaient des projets officialisés en 2013.ExxonMobil s'est en outre essentiellement reposé sur des réductions de coûts ces trois dernières années pour préserver sa rentabilité, affectée par la chute brutale des cours du pétrole au printemps 2014.lo/vmt/pb(©AFP / 29 janvier 2018 20h28)