FMI: Lagarde appelle à ne pas compromettre le commerce, moteur de la croissance

Washington - La directrice générale du FMI a appelé jeudi les Etats à ne pas compromettre le commerce et les investissements, deux moteurs essentiels de la croissance, et proposé d'utiliser le fonds comme "plateforme de dialogue" pour éviter une guerre commerciale."Les investissements et le commerce sont deux moteurs cruciaux qui sont enfin en train de se redresser", a déclaré Christine Lagarde lors d'une conférence de presse, appelant les Etats "à travailler ensemble pour résoudre leurs désaccords sans user de mesures exceptionnelles", en d'autres termes à éviter les décisions unilatérales.Alors que les tensions commerciales se sont intensifiées depuis mars entre les Etats-Unis et la Chine, Christine Lagarde a indiqué que le FMI "offrait une plateforme de dialogue et pour une meilleure coopération".Une guerre commerciale ne serait pas seulement dommageable pour deux pays -les Etats-Unis et la Chine-, elle affecterait tous les pays parce que tout est "interconnecté", a-t-elle martelé.Près de dix ans après le début de la récession mondiale, l'économie de la planète évolue dans une bonne dynamique grâce aux échanges de biens et de services, dont le volume devrait s'accroître de 5,1% cette année après 4,9% en 2017.Mais ce sont ces mêmes échanges commerciaux qui pourraient obscurcir plus vite que prévu l'économie de la planète.Les gouvernements doivent "se tenir à l'écart du protectionnisme sous toutes ses formes", a rappelé Christine Lagarde.(©AFP / 19 avril 2018 13h50)