Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Intitulé « Petit mais Costaud », le nouveau guide de l'association FriTime propose aux communes un set d'outils méthodologiques afin de développer une offre d’activités extrascolaires en impliquant les associations locales. Des exemples de « best practices » basés sur l'expérience des communes membres et une marche à suivre simple et intuitive aident les communes à faire bouger les enfants et les jeunes. Le guide est un outil clé en main et gratuit, disponible en ligne dès maintenant.