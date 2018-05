Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Conseil d'Etat annonce un important plan de mesures visant la gouvernance, le financement et la gestion de l'hôpital fribourgeois (HFR) ainsi que le cadre légal pour la gestion du personnel. Il veut professionnaliser le Conseil d'administration de l'hôpital et prévenir les conflits d'intérêts. Il exige que le HFR remédie au plus vite aux manquements constatés dans la gestion, notamment financière, du HFR. Enfin, il constate que la Loi sur le personnel (LPers) ne fournit plus le cadre adéquat pour la gestion du personnel hospitalier et propose de créer une nouvelle loi pour ce dernier, tenant compte des spécificités du travail dans un hôpital public et du contexte national de concurrence entre hôpitaux. Ce plan de mesures sera soumis au Grand Conseil prochainement.