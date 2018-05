Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Sur préavis de la Commission cantonale de la transparence et de la protection des données, le Conseil d'Etat a désigné Martine Stoffel en qualité de préposée cantonale à la transparence. Elle succèdera à Annette Zunzer Raemy, qui quitte ses fonctions pour la fin du mois de juin.Le Conseil d'Etat, suivant le préavis de la Commission cantonale de la transparence et de la protection des données, a nommé Martine Stoffel en qualité de préposée cantonale à la transparence, un poste à 50%. Elle est actuellement collaboratrice scientifique auprès du Service de l'évaluation et de la gestion qualité auprès du rectorat de l'Université de Fribourg.