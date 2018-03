Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Céline Girard sera, dès le 1er mai prochain, la responsable " plan climat " de l'Etat de Fribourg. Son expérience lui confère une parfaite maîtrise des questions touchant aux changements climatiques ainsi qu'une solide expérience dans la gestion de grands projets. Elle prendra ses fonctions le 1er mai 2018 et sera chargée d'élaborer un plan d'actions pour s'adapter aux effets des changements climatiques, en réduire les impacts et contribuer à freiner les causes à l'échelle du canton.