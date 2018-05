Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Pour répondre aux exigences de la Confédération et s'adapter à un environnement en constante évolution, les Conseils d'Etat des Cantons de Fribourg, Genève et Vaud présentent à leurs Parlements respectifs la création d'un établissement autonome de droit public pour l'exploitation des autoroutes situées dans les trois cantons. Le but est d'améliorer la gouvernance et de renforcer les synergies intercantonales pour rendre le meilleur service possible aux usagers d'un réseau autoroutier toujours plus dense.