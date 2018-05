FR.ch - DAEC - Le Secrétariat à l'économie (SECO) gèrera dès le 1er juin la plateforme simap.ch pour le canton de Fribourg

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L'Etat de Fribourg a conclu un contrat avec le Secrétariat à l'économie (SECO) pour la gestion et l'administration de la plate-forme électronique pour les marchés publics simap.ch. Dès le 1er juin 2018, c'est le SECO qui traitera les informations et publications concernant le canton de Fribourg sur cette plateforme. Cette solution a été choisie par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC) en raison de l'excellent rapport coûts-prestations offert par le SECO. Jusqu'à présent, ces prestations étaient fournies par un tiers sur la base d'un mandat privé. Plusieurs cantons recourent à la solution proposée par le SECO.