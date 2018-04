Le projet de plan directeur cantonal révisé, mis en consultation publique le 10 novembre 2017, a été dans l'ensemble bien accueilli. La stratégie d'urbanisation et les critères de densification proposés sont salués par la majorité des instances consultées. Les principales réactions portent sur le concept éolien. Les participants à la consultation proposent également un certain nombre de nouvelles fiches de projet. Suite à la consultation publique, la Conseil d'Etat a procédé à des adaptations du projet, qui feront l'objet d'une consultation restreinte auprès des communes et des milieux intéressés, du 20 avril au 20 mai 2018.

