Le Service des ponts et chaussées (SPC) se dote, dans le cadre du remplacement d'une de ses trois balayeuses arrivées en fin de vie, d'une balayeuse spécifique pour le nettoyage des revêtements phonoabsorbants. Ce revêtement, très efficace dans la protection contre le bruit, nécessite un lavage de la chaussée en profondeur, ce qui n'est pas possible avec une balayeuse traditionnelle. Avec une plus grande aspiration et d'une capacité plus importante, ce nouveau modèle présente aussi de nombreux avantages pour les tronçons de route qui ne sont pas équipés de revêtement phonoabsorbant.

