Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La Direction de l'économie et de l'emploi et la Banque Cantonale de Fribourg lancent aujourd'hui la 14ème édition du Prix à l'innovation du canton de Fribourg, qui s'adresse aux entreprises et start-up fribourgeoises les plus innovantes. Il est doté de prix à hauteur de 50'000 francs. Les dossiers de candidature peuvent être déposés jusqu'au 30 juin sur le site www.innovationfr.ch