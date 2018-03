Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Après une édition 2017 sur le thème du „Numérique!", Fribourg Network Freiburg se concentre cette année sur la qualité de vie. Au-delà des traditionnels clichés promotionnels, de nombreux entrepreneurs et personnalités fribourgeoises - de souche ou d'adoption - expliquent pourquoi ils étudient, travaillent ou vivent à Fribourg. Cette nouvelle édition paraît en français, en allemand, en anglais et en chinois. La version digitale, disponible sur ordinateur, tablette ou smartphone, propose des contenus complémentaires écrits et audiovisuels. De plus, huit vidéos présentant la qualité de vie fribourgeoise sont de plus mises en ligne aujourd'hui.