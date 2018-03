Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le développement du tourisme dans les Préalpes est d'une grande importance pour la réalisation des objectifs de la stratégie touristique cantonale "Vision 2030 ". Plusieurs facteurs, tant économiques (notamment gestion et gouvernance) que climatiques, ont rendu l'exploitation de certaines stations difficile depuis quelques années. Une analyse exhaustive de la situation a donc été lancée par l'Association des Remontées Mécaniques des Alpes Fribourgeoises (RMAF), Remontées mécaniques fribourgeoises SA (RMF SA), Télégruyère SA et l'Union fribourgeoise du Tourisme (UFT), porteurs du projet. Elle devra déboucher sur la définition d'une stratégie globale, cohérente et réaliste pour assurer la compétitivité et la pérennité des stations du canton. Cette analyse devra aussi permettre de fixer les critères de subventionnement futurs du Fonds d'Equipement touristique (FET). Les contributions du FET aux investissements pour les projets concernant les remontées mécaniques sont donc différées jusqu'aux résultats de l'analyse, attendus pour l'automne 2018.