Le projet de bâtiment expérimental du smart living lab - centre de recherche et développement dédié à l'habitat du futur -, fait l'objet d'un projet de message et décret à l'adresse du Grand Conseil pour une prochaine session. Au vu du rythme de croissance important de ce centre provisoirement hébergé dans la Halle Bleue, le projet a été redimensionné et le Conseil d'Etat a d'ores et déjà accepté un agrandissement de 1000 m2 de sa surface, et décidé une rallonge de 5 millions pour ce faire. L'enveloppe prévue passe ainsi de 20 à 25 millions de francs.