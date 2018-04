Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La Direction de l'économie et de l'emploi(DEE) a proposé aujourd'hui un "regard sur l'économie Fribourgeoise" lors d'une conférence de presse incluant plusieurs de ses services. L'occasion aussi - grâce à l'observation statistique - d'une approche plus large de l'évolution de notre économie et de l'emploi dans le canton de Fribourg, et de mettre ainsi en perspectives les défis et les opportunités qui nous occupent. La Promotion économique fribourgeoise (PromFR) a par exemple détaillé les grands chantiers réalisés ou en cours, notamment les nouvelles perspectives d'actions qui s'offrent à elle avec la révision de la Loi sur la Promotion économique ou la création de la Loi sur la Politique foncière active. De son côté, le Service public de l'emploi (SPE) a passé en revue les actions conduites en matière de lutte contre le chômage et le travail au noir ces derniers mois, mais aussi évoqué l'implémentation des nouvelles règles imposées suite à la votation sur l'initiative contre l'immigration de masse.