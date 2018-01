Les chef-fe-s de service de l'Etat de Fribourg devront désormais suivre un cours obligatoire de sensibilisation à la problématique des conflits et du harcèlement sur le lieu de travail. Cette demi-journée de formation répond à l'obligation légale de l'employeur de protéger la santé de son personnel et de proposer des mesures de prévention, de médiation et d'investigation en matière de harcèlement et de difficultés relationnelles au sein de l'Etat.

