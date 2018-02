Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le recensement agricole annuel est ouvert et s'achèvera le 27 février 2018. Les exploitants agricoles, ainsi que tous les détenteurs de bovins, chevaux, porcs, ovins, caprins, daims, cerfs rouges, lamas, alpagas, volaille et abeilles sont tenus de mettre à jour leurs données, de même que les pisciculteurs professionnels. Les enregistrements doivent être saisis via internet dans le système informatique GELAN.