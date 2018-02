Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Conseil des jeunes du canton de Fribourg CJFR dresse, dans son Rapport d'activités, un bilan réjouissant des actions qu'il a menées ces deux dernières années. Les débats et les discussions organisés ont rencontré beaucoup d'intérêt auprès des jeunes Fribourgeois et ont trouvé leur rythme de croisière. Pour rélargir leur palette et découvrir d'autres projets destinées aux jeunes citoyens, le CJFR se rendra du 12 au 16 février 2018 à Paris, où il sera reçu à la mairie de Paris et à l'Assemblée nationale.