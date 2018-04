Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L'Administration des Vignobles de l'Etat de Fribourg a informé durant la dégustation officielle de ces nouveaux millésimes le lundi 23 avril, qu'un projet d'assainissement et d'agrandissement de la Grande Maison des Faverges est en cours. Celui-ci se déroulera en deux étapes et doit encore recevoir l'aval des autorités compétentes pour la construction d'une cave à barriques, la rénovation du bâtiment, la création de locaux de services et l'aménagement des combles.