Conscients de l'importance des problèmes liés à la résistance antibiotique, le service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) et la Société des vétérinaires fribourgeois (SVF) ont ratifié une charte et s'engagent pour une utilisation correcte des antibiotiques en médecine vétérinaire. La résistance aux antibiotiques s'est amplifiée ces dernières années. Elle est la conséquence d'une utilisation trop importante et souvent inappropriée des antibiotiques, aussi bien en médecine humaine que vétérinaire ou dans l'environnement.