Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L'Organisme intercantonal de certification (OIC) assure depuis 20 ans le contrôle et la certification des AOC, AOP et IPG, ainsi que d'autres labels, pour toute la Suisse. L'OIC est un intermédiaire essentiel entre le producteur et le consommateur pour garantir la traçabilité, la typicité ainsi que l'authenticité des produits certifiés. Pour célébrer son jubilé, l'OIC a organisé un colloque sur le thème " Valeur ajoutée des labels pour le consommateur ", le mercredi le 9 mai 2018 à la BEA à Berne. Le canton de Fribourg assume la présidence de l'OIC.