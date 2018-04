Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L'avant-projet de loi modifiant la loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles a fait l'objet d'une procédure de consultation l'automne dernier. Les modifications proposées par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts ont été favorablement accueillies par les milieux concernés. Le Conseil d'Etat a pris en compte les résultats de la consultation et a adopté le projet de loi et le message lors de sa séance du 17 avril 2018.